Потери Армии обороны Израиля с момента обострения конфликта достигли 571 человека

Общие потери Армии обороны Израиля в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа с момента обострения конфликта 7 октября достигли 571 человека.

Общие потери Армии обороны Израиля в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа с момента обострения конфликта 7 октября достигли 571 человека.

Как передает Report , об этом говорится в официальном сообщении армейской пресс-службы.

Согласно последним данным, один военнослужащий погиб в четверг в боях в Хан-Юнисе. Еще восемь солдат получили ранения в том же районе. Таким образом, число погибших израильских военнослужащих с момента начала наземной операции в секторе Газа достигло 233 человек.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.