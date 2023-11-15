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Потери армии Израиля в ходе наземной операции в Газе достигли 48 военнослужащих

Потери армии Израиля в ходе наземной операции в Газе достигли 48 военнослужащих Общее число потерь среди военнослужащих израильской армии за время проведения наземной операции в секторе Газа достигло 48 человек.
Другие страны
15 ноября 2023 г. 09:29
Потери армии Израиля в ходе наземной операции в Газе достигли 48 военнослужащих

Общее число потерь среди военнослужащих израильской армии за время проведения наземной операции в секторе Газа достигло 48 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные Армией обороны Израиля.

Согласно последнему сообщению, еще двое израильских военных погибли накануне. Соответствующие потери были зафиксированы во время боевых действий на севере сектора Газа.

В ночь на среду Израиль приступил к наземной операции в районе медицинского центра "Аш-Шифа", где, по данным разведки, находится командный штаб радикального движения ХАМАС. Израильская армия также утверждает, что под больницей есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники.

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Версия на английском языке Israeli army loses 48 servicemen during ground operation in Gaza

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