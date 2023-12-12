Потери армии Израиля в ходе наземной операции в Газе достигли 105 человек

Армия обороны Израиля в ходе боев с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа после начала наземной операции потеряла убитыми 105 человек.

Армия обороны Израиля в ходе боев с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа после начала наземной операции потеряла убитыми 105 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

Как пишет издание, армия сообщила о смерти резервиста, который был ранен 20 ноября. Количество убитых военнослужащих в ходе наземной операции достигло 105 человек, указывается в материале.

Также отмечается, что накануне еще трое военнослужащих, в том числе двое резервистов, были серьезно ранены на юге сектора Газа.