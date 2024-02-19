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Потери армии Израиля с начала конфликта на Ближнем Востоке возросли до 574 человек

Потери армии Израиля с начала конфликта на Ближнем Востоке возросли до 574 человек Потери Армии обороны Израиля с момента обострения конфликта в секторе Газа достигли 574 человек.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 09:06
Потери армии Израиля с начала конфликта на Ближнем Востоке возросли до 574 человек

Потери Армии обороны Израиля с момента обострения конфликта в секторе Газа достигли 574 человек.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном сообщении армейской пресс-службы.

По последним данным, еще один израильский военнослужащий погиб утром в боях с палестинским радикальным движением ХАМАС на юге сектора Газа. В общей сложности с начала наземной операции в анклаве ЦАХАЛ потерял убитыми 236 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года, сопровождавшегося захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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