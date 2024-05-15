Потери армии Израиля с начала обострения конфликта превысили 620 человек

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала обострения конфликта 7 октября потеряла в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС 621 человека.
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Согласно последним данным, еще один израильский военнослужащий погиб во вторник на юге сектора Газа. Как отмечает газета The Times of Israel, это первое сообщение о потерях ЦАХАЛ после того, как в ночь на 7 мая сухопутные силы вошли в Рафах и взяли под контроль КПП на границе с Египтом.
Таким образом, с начала наземной операции в Газе израильская армия потеряла убитыми 273 человека.