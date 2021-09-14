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Посвященный пандемии международный саммит запланировали на 22 сентября

Посвященный пандемии международный саммит запланировали на 22 сентября Международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации запланирован на 22 сентября.
Другие страны
14 сентября 2021 г. 05:49
Посвященный пандемии международный саммит запланировали на 22 сентября

Международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации запланирован на 22 сентября.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на приглашение Белого дома.

"Во время саммита президент (США Джо) Байден обратится к главам правительств, главам государств и международных организаций, к лидерам благотворительных, неправительственных и бизнес-организаций с призывом скоординировать усилия, чтобы положить конец пандемии COVID-19, - говорится в приглашении. - Участники огласят конкретные действия и поставят перед собой амбициозные цели, необходимые для достижения этой задачи, а также для подготовки мира к будущим угрозам безопасности здравоохранения".

По данным газеты, обязательства, которые Байден попросит участников взять на себя, позволят увеличить объемы глобальных поставок вакцин, расширить доступ к тестам, лекарствам, медицинскому кислороду и средствам индивидуальной защиты, а также обеспечить стабильное финансирование для обеспечения готовности дать отпор пандемии. Как ожидается, виртуальный саммит положит начало встречам, которые будут проводиться на протяжении последующих шести месяцев.

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