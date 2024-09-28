Поступают противоречивые сообщения о смерти лидера "Хезболлах"

Вчера в результате ударов израильской армии в Ливане не погиб ни один высокопоставленный лидер ливанского движения "Хезболлах".

Вчера в результате ударов израильской армии в Ливане не погиб ни один высокопоставленный лидер ливанского движения "Хезболлах".

Как передает Report , об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Отмечается, что генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла и глава исполнительного совета движения Хашем Сафиэддин не пострадали при израильском ударе по столице Ливана Бейруту.

Хашем Сафиэддин является зятем бывшего командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерала Касема Сулеймани, убитого в Ираке в 2020 году.

Однако израильские СМИ верят в гибель Насруллы. Издание Times of Israel со ссылкой на источник, близкий к "Хезболлах", сообщил, что в результате ударов Израиля были разрушены шесть зданий: "Это самая тяжелая атака на Бейрут за почти год конфликта между сторонами".

Израильские телеканалы сообщили, что в ходе атаки использовались бомбы мощностью 10 тонн. Источник в Ливане сообщил агентству Reuters, что высокопоставленные чиновники "Хезболлах" обычно собирались в районе, который подвергся ударам.