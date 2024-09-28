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Поступают противоречивые сообщения о смерти лидера "Хезболлах"

Поступают противоречивые сообщения о смерти лидера "Хезболлах" Вчера в результате ударов израильской армии в Ливане не погиб ни один высокопоставленный лидер ливанского движения "Хезболлах".
Другие страны
28 сентября 2024 г. 06:18
Поступают противоречивые сообщения о смерти лидера Хезболлах

Вчера в результате ударов израильской армии в Ливане не погиб ни один высокопоставленный лидер ливанского движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Отмечается, что генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла и глава исполнительного совета движения Хашем Сафиэддин не пострадали при израильском ударе по столице Ливана Бейруту.

Хашем Сафиэддин является зятем бывшего командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерала Касема Сулеймани, убитого в Ираке в 2020 году.

Однако израильские СМИ верят в гибель Насруллы. Издание Times of Israel со ссылкой на источник, близкий к "Хезболлах", сообщил, что в результате ударов Израиля были разрушены шесть зданий: "Это самая тяжелая атака на Бейрут за почти год конфликта между сторонами".

Израильские телеканалы сообщили, что в ходе атаки использовались бомбы мощностью 10 тонн. Источник в Ливане сообщил агентству Reuters, что высокопоставленные чиновники "Хезболлах" обычно собирались в районе, который подвергся ударам.

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Версия на азербайджанском языке “Hizbullah” hərəkatının liderinin ölümü ilə bağlı müxtəlif məlumatlar yayılır

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