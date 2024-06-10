О нас

Построенный США пирс не облегчил гуманитарную ситуацию в Газе

Построенный США пирс не облегчил гуманитарную ситуацию в Газе Плавучий пирс является гуманитарной ложью, с помощью которой американская администрация продала мировому общественному мнению иллюзию.
Другие страны
10 июня 2024 г. 21:08
Построенный США пирс не облегчил гуманитарную ситуацию в Газе

Плавучий пирс является гуманитарной ложью, с помощью которой американская администрация продала мировому общественному мнению иллюзию.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба правительства палестинского анклава в официальном телеграм-канале.

"Открытие пирса состоялось полтора месяца назад, чтобы облегчить катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа. С момента его создания через него проехало лишь очень ограниченное количество грузовиков, не более 120", - говорится в заявлении.

Власти анклава подчеркнули, что США несут ответственность за последствия гуманитарной катастрофы, которую переживает палестинский народ в результате агрессии, а также из-за невозможности доставки помощи.

Центральное командование Вооруженных сил США в начале мая сообщило, что грузовики начали доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, используя временный пирс, построенный американцами. По данным СЕНТКОМ, населению анклава с возобновления работы пирса было доставлено около 492 тонн груза. Всего США доставили 1 573 тонн груза.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi