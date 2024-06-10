Построенный США пирс не облегчил гуманитарную ситуацию в Газе

Плавучий пирс является гуманитарной ложью, с помощью которой американская администрация продала мировому общественному мнению иллюзию.

Плавучий пирс является гуманитарной ложью, с помощью которой американская администрация продала мировому общественному мнению иллюзию.

Как передает Report , об этом заявила пресс-служба правительства палестинского анклава в официальном телеграм-канале.

"Открытие пирса состоялось полтора месяца назад, чтобы облегчить катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа. С момента его создания через него проехало лишь очень ограниченное количество грузовиков, не более 120", - говорится в заявлении.

Власти анклава подчеркнули, что США несут ответственность за последствия гуманитарной катастрофы, которую переживает палестинский народ в результате агрессии, а также из-за невозможности доставки помощи.

Центральное командование Вооруженных сил США в начале мая сообщило, что грузовики начали доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, используя временный пирс, построенный американцами. По данным СЕНТКОМ, населению анклава с возобновления работы пирса было доставлено около 492 тонн груза. Всего США доставили 1 573 тонн груза.