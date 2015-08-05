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    Построенные "Мистрали" останутся в полном распоряжении Франции

    Елисейский дворец заявил, что установленное на Мистрали оборудование будет демонтировано и передано России

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Построенные на французских верфях по контракту с РФ два вертолетоносца типа "Мистраль" останутся в полном распоряжении Франции, говорится в заявлении Елисейского дворца, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Оба судна остаются в единоличной собственности Франции и в ее полном распоряжении", — сказано в коммюнике, распространенном по итогам телефонных переговоров президента Франции Франсуа Олланда и главы российского государства Владимира Путина.

    Кроме того, Елисейский дворец заявил, что установленное на "Мистрали" оборудование после разрыва контракта будет демонтировано и передано России. "Российское оборудование, установленное на судах, будет возвращено", — говорится в коммюнике, распространенном по итогам телефонных переговоров президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

    Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Франция должна была передать первый корабль "Владивосток" в ноябре прошлого года, однако из-за событий на Украине этого так и не произошло.

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