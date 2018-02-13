Построенное более века назад здание парламента Тонга разрушено циклоном - ВИДЕО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Здание парламента островного государства Тонга, построенное более 100 лет назад, разрушено до основания в результате мощного циклона, сообщает Report со ссылкой на австралийскую телевещательную корпорацию ABC.

Пока не известно, где будет заседать парламент до возможного строительства здания. В результате циклона также было разрушено здание метеослужбы.

Циклон "Гита" четвертой категории мощности обрушился на островное государство в ночь на 13 февраля, наиболее сильный удар пришелся на остров Тонгатапу, где скорость ветра достигала 230 километров в час. В результате разгула стихии несколько тысяч человек остались без света, до 40% домов получили повреждения. Всего, по данным экстренных служб, стихия затронула 70% населения острова, по меньшей мере три человека пострадали.