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    Построенное более века назад здание парламента Тонга разрушено циклоном - ВИДЕО

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Здание парламента островного государства Тонга, построенное более 100 лет назад, разрушено до основания в результате мощного циклона, сообщает Report со ссылкой на австралийскую телевещательную корпорацию ABC.

    Пока не известно, где будет заседать парламент до возможного строительства здания. В результате циклона также было разрушено здание метеослужбы.

    Циклон "Гита" четвертой категории мощности обрушился на островное государство в ночь на 13 февраля, наиболее сильный удар пришелся на остров Тонгатапу, где скорость ветра достигала 230 километров в час. В результате разгула стихии несколько тысяч человек остались без света, до 40% домов получили повреждения. Всего, по данным экстренных служб, стихия затронула 70% населения острова, по меньшей мере три человека пострадали.

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