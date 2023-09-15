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Пострадавшую от наводнений Дерну закрыли, в город пускают только спасателей

Пострадавшую от наводнений Дерну закрыли, в город пускают только спасателей Ливийские власти фактически блокировали город Дерну, который более других населенных пунктов пострадал от наводнений, и с сегодняшнего дня допускают в него только команды спасателей.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 15:38
Пострадавшую от наводнений Дерну закрыли, в город пускают только спасателей

Ливийские власти фактически блокировали город Дерну, который более других населенных пунктов пострадал от наводнений, и с сегодняшнего дня допускают в него только команды спасателей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава службы скорой помощи на востоке страны Салем аль-Фарджани.

"Въезд в Дерну разрешен только членам поисково-спасательных служб", - указал аль-Фарджани, слова которого привел телеканал Sky News Arabia. Он добавил, что жители Дерны будут эвакуированы. Ранее министерство внутренних дел правительства, утвержденного парламентом страны, сообщило, что подразделения Ливийской национальной армии в четверг вечером приступили к эвакуации населения города.

Причиной закрытия Дерны и вывода из него людей стала опасность эпидемии, которая может распространиться из-за еще находящихся под завалами тел погибших людей и трупов животных.

По данным Международной организации по миграции, из-за урагана и наводнений на северо-востоке Ливии почти 39 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Версия на английском языке Flood-affected Derna closed, only rescuers allowed in
Версия на азербайджанском языке Liviyada daşqından zərər çəkən şəhər boşaldılıb

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