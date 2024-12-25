Пострадавших при крушении самолета в Казахстане россиян доставят в Москву

Самолет Ил-76 доставит в Москву россиян, пострадавших при крушении самолета в Казахстане.

Самолет Ил-76 доставит в Москву россиян, пострадавших при крушении самолета в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Согласно информации, решение о вылете было принято в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

"Спецборт МЧС РФ вылетел из Москвы в Актау. Авиацией чрезвычайного ведомства будет осуществлена санитарная эвакуация граждан России, пострадавших при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сопровождать пострадавших также будут врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и группа специалистов Минздрава России.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана.

Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека.