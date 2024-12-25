О нас

Пострадавших при крушении самолета в Казахстане россиян доставят в Москву

Пострадавших при крушении самолета в Казахстане россиян доставят в Москву Самолет Ил-76 доставит в Москву россиян, пострадавших при крушении самолета в Казахстане.
Другие страны
25 декабря 2024 г. 18:32
Пострадавших при крушении самолета в Казахстане россиян доставят в Москву

Самолет Ил-76 доставит в Москву россиян, пострадавших при крушении самолета в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Согласно информации, решение о вылете было принято в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

"Спецборт МЧС РФ вылетел из Москвы в Актау. Авиацией чрезвычайного ведомства будет осуществлена санитарная эвакуация граждан России, пострадавших при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сопровождать пострадавших также будут врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и группа специалистов Минздрава России.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана.

Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında xəsarət alan Rusiya vətəndaşları Moskvaya aparılacaq

Самое читаемое

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
25 декабря 2024 г. 10:33
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
21 декабря 2024 г. 21:52
Пашинян сократил почти весь автопарк МИД Армении
Пашинян сократил почти весь автопарк МИД Армении
25 декабря 2024 г. 10:49
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi