Пострадавших при крушении самолета в Казахстане россиян доставят в Москву

Самолет Ил-76 доставит в Москву россиян, пострадавших при крушении самолета в Казахстане.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Согласно информации, решение о вылете было принято в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.
"Спецборт МЧС РФ вылетел из Москвы в Актау. Авиацией чрезвычайного ведомства будет осуществлена санитарная эвакуация граждан России, пострадавших при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, сопровождать пострадавших также будут врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и группа специалистов Минздрава России.
Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана.
Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека.