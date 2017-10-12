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    Пострадавшая при стрельбе в Лас-Вегасе подала иск против отеля

    Американка обвиняет компанию-собственника отеля в халатности, которая не позволила предотвратить трагедию© Reuters

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Пострадавшая при стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе Пейдж Гаспер подала иск в суд против отеля, откуда открыл огонь стрелок, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Американка обвиняет компанию-собственника отеля в халатности, которая не позволила предотвратить трагедию. П.Гаспер утверждает, что работники отеля не заметили, как их постоялец проносит в номер огнестрельное оружие, устанавливает видеонаблюдение в коридоре отеля и разбивает окна перед началом стрельбы.

    Девушка также подала иск против организаторов концерта и производителей приклада для скоростной стрельбы, использовавшегося преступником. Администрация фестиваля обвиняется в том, что она не обеспечила пути для эвакуации в случае чрезвычайного происшествия, а сотрудники на месте не получили необходимую подготовку, чтобы быстро вывести людей из опасной зоны.

    Напомним, что 1 октября Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы. Задержать преступника не удалось, поскольку он покончил с собой.

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