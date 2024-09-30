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Постпреды стран ЕС утвердят новый режим санкций в отношении России 2 октября

Постпреды стран ЕС утвердят новый режим санкций в отношении России 2 октября Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании 2 октября намерены утвердить новый режим санкций в отношении России.
Другие страны
30 сентября 2024 г. 12:34
Постпреды стран ЕС утвердят новый режим санкций в отношении России 2 октября

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании 2 октября намерены утвердить новый режим санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, этот вопросо включен в повестку ЕС.

"Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с дестабилизирующей деятельностью России", - говорится в документе.

Решение затем должно быть утверждено на министерском уровне. Пока речь идет только непосредственно о рамках санкций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в "черные" списки. Позже государства-члены и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки для введения санкционных ограничений.

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