Постпреды стран ЕС утвердят новый режим санкций в отношении России 2 октября

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании 2 октября намерены утвердить новый режим санкций в отношении России.

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании 2 октября намерены утвердить новый режим санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, этот вопросо включен в повестку ЕС.

"Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с дестабилизирующей деятельностью России", - говорится в документе.

Решение затем должно быть утверждено на министерском уровне. Пока речь идет только непосредственно о рамках санкций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в "черные" списки. Позже государства-члены и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки для введения санкционных ограничений.