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Постпреды стран ЕС могут согласовать выделение Украине 35 млрд евро

Постпреды стран ЕС могут согласовать выделение Украине 35 млрд евро Постпреды стран Евросоюза в среду могут согласовать выделение Украине 35 млрд евро (почти 40 млрд долларов) за счет доходов от российских активов.
Другие страны
9 октября 2024 г. 10:38
Постпреды стран ЕС могут согласовать выделение Украине 35 млрд евро

Постпреды стран Евросоюза в среду могут согласовать выделение Украине 35 млрд евро (почти 40 млрд долларов) за счет доходов от российских активов.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico.

После этого решение должно быть одобрено в Европарламенте и может быть официально утверждено в ноябре.

В то же время, как пишет издание, пока неясно, согласится ли Венгрия увеличить срок действия санкций в отношении РФ с шести месяцев до трех лет с тем, чтобы США тоже приняли участие в выделении средств Киеву. В таком случае доля ЕС в общем кредите стран G7 может снизиться с 35 млрд до 20 млрд евро.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Ukraynaya 35 milyard avro ayıra bilər

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