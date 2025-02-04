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Постпреды стран ЕС 5 февраля обсудят предложения к 16-му пакету санкций против РФ

Постпреды стран ЕС 5 февраля обсудят предложения к 16-му пакету санкций против РФ Комитет постоянных представителей стран Евросоюза 5 февраля приступит к обсуждению предложений к 16-му пакету санкций в отношении России.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 16:50
Постпреды стран ЕС 5 февраля обсудят предложения к 16-му пакету санкций против РФ

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза 5 февраля приступит к обсуждению предложений к 16-му пакету санкций в отношении России.

Как передает Report, этот вопрос включен в повестку заседания.

Постпреды обсудят введение как экономических, так и персональных санкций.

Помимо этого, состоится обмен мнениями по постановлению Совета ЕС и регламенту "об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Беларуси".

Ранее в Брюсселе сообщали о том, что новый пакет санкций ожидается принять к 24 февраля.

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