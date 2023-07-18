Постпреды ЕС согласуют 19 июля расширение санкционного списка против России

Европейский союз (ЕС) 19 июля может сообщить о внесении новых фигурантов в санкционный список в отношении России. Соответствующее решение будет принято на заседании постпредов в Брюсселе.

Европейский союз (ЕС) 19 июля может сообщить о внесении новых фигурантов в санкционный список в отношении России. Соответствующее решение будет принято на заседании постпредов в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник Польское агентство печати (РАР).

Сообщается, что санкционный список, "вероятно, будет расширен на несколько позиций".

"Речь идет о людях и организациях, ответственных за дезинформационную деятельность", - заявил источник PAP.

По состоянию на сегодняшний день ЕС согласовал 11 пакетов ограничительных мер в отношении РФ в связи с боевыми действиями в Украине.