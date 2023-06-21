Постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против РФ

ЕС включил в 11-й пакет санкций в отношении России 70 человек, 30 юридических лиц.

ЕС включил в 11-й пакет санкций в отношении России 70 человек, 30 юридических лиц.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, в список ограничений включена южная ветка трубопровода "Дружба", а также запрет въезда прицепов из РФ.

17.01

Постпреды стран-членов Евросоюза согласовали 11-пакет санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В публикации представительства Швеции (председательствует в Совете ЕС) в Twitter говорится о том, что новый пакет санкций включает меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также на индивидуальные списки.

В Еврокомиссии оценили новый пакет в 11,4 млрд евро. При этом в Евросоюзе отметили, что теперь экспорт ЕС в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт упал, соответственно, практически на 60%.