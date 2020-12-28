Постпреды ЕС одобрили новое соглашение по Brexit

Формальное одобрение этого решения ожидается во вторник после получения письменного подтверждения со стороны всех государств ЕС.

Комитет постоянных представителей Евросоюза одобрил cегодня реализацию торгового соглашения с Великобританией с 1 января будущего года. Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель комитета Себастьян Фишер.

"Постпреды единогласно одобрили временное применение Соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией с 1 января 2021 года", - написал Фишер в Twitter.

Он добавил, что формальное одобрение этого решения ожидается завтра после получения письменного подтверждения со стороны всех государств ЕС.

24 декабря представители Великобритании и Европейской комиссии спустя месяцы непростых переговоров достигли соглашения о будущем сотрудничестве, в том числе и о торговле. Соглашение требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента.