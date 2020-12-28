Постпреды ЕС одобрили новое соглашение по Brexit

Комитет постоянных представителей Евросоюза одобрил cегодня реализацию торгового соглашения с Великобританией с 1 января будущего года. Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель комитета Себастьян Фишер.
"Постпреды единогласно одобрили временное применение Соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией с 1 января 2021 года", - написал Фишер в Twitter.
Он добавил, что формальное одобрение этого решения ожидается завтра после получения письменного подтверждения со стороны всех государств ЕС.
24 декабря представители Великобритании и Европейской комиссии спустя месяцы непростых переговоров достигли соглашения о будущем сотрудничестве, в том числе и о торговле. Соглашение требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента.