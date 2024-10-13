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Постпредство Ирана при ООН опровергло связь Тегерана с атакой ХАМАС на Израиль

Постпредство Ирана при ООН опровергло связь Тегерана с атакой ХАМАС на Израиль Любые заявления о том, что Иран был в курсе готовящейся атаки боевого крыла ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года, недостоверны и основываются на сфабрикованных данных.
Другие страны
13 октября 2024 г. 03:18
Постпредство Ирана при ООН опровергло связь Тегерана с атакой ХАМАС на Израиль

Любые заявления о том, что Иран был в курсе готовящейся атаки боевого крыла ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года, недостоверны и основываются на сфабрикованных данных.

Как передает Report, об этом заявило постоянное представительство исламской республики при ООН, комментируя материал газеты The New York Times, в котором утверждается, что ХАМАС связывалось с Тегераном перед нападением.

"Учитывая, что представители ХАМАС в Дохе сами заявляли, что они не знали заранее об операции и все планирование, принятие решений и целеуказание осуществлялось исключительно расположенным в Газе военным крылом ХАМАС, любое заявление с целью связать его частично или полностью с Ираном и "Хезболлах" не является достоверным и основано на сфабрикованных документах", - говорится в сообщении, распространенном иранским диппредставительством среди журналистов.

Ранее The New York Times со ссылкой на протоколы совещаний ХАМАС, обнаруженные израильскими военными, выступила с утверждением, что палестинская организация хотела совершить вылазку в Израиль еще в 2022 году, но отложила нападение на год, так как пыталась добиться от иранских властей и шиитского движения "Хезболлах" поддержки нападения ударами по объектам еврейского государства.

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