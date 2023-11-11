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Постпреда Алжира при ООН Надира Ларбави назначили новым премьером страны

Постпреда Алжира при ООН Надира Ларбави назначили новым премьером страны Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил постпреда государства при ООН Надира Ларбави новым премьер-министром.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 18:09
Постпреда Алжира при ООН Надира Ларбави назначили новым премьером страны

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил постпреда государства при ООН Надира Ларбави новым премьер-министром.

Как передает Report, об этом сообщило "Алжирское радио".

По его данным, Ларбави сменил на посту главы правительства Аймана Бенабдеррахмана, который занимал этот пост с 30 июня 2021 года. Кроме того, президент Алжира своим указом сменил и главу своей канцелярии: исполняющим обязанности начальника канцелярии президента назначен Буалем Буалем, который до настоящего момента являлся советником Теббуна по юридическим вопросам.

Информации о причинах подобных решений президента радиостанция не привела.

Надир Ларбави в разные годы занимал пост посла Алжира в Пакистане и Египте. В 2019 году он был отозван из Каира и назначен советником главы МИД, а через два года, в 2021 году, Ларбави занял пост постоянного представителя Алжира при ООН.

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