Постпреда Алжира при ООН Надира Ларбави назначили новым премьером страны

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил постпреда государства при ООН Надира Ларбави новым премьер-министром.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил постпреда государства при ООН Надира Ларбави новым премьер-министром.

Как передает Report , об этом сообщило "Алжирское радио".

По его данным, Ларбави сменил на посту главы правительства Аймана Бенабдеррахмана, который занимал этот пост с 30 июня 2021 года. Кроме того, президент Алжира своим указом сменил и главу своей канцелярии: исполняющим обязанности начальника канцелярии президента назначен Буалем Буалем, который до настоящего момента являлся советником Теббуна по юридическим вопросам.

Информации о причинах подобных решений президента радиостанция не привела.

Надир Ларбави в разные годы занимал пост посла Алжира в Пакистане и Египте. В 2019 году он был отозван из Каира и назначен советником главы МИД, а через два года, в 2021 году, Ларбави занял пост постоянного представителя Алжира при ООН.