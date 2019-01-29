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    Постпред Венесуэлы при ООН: США готовят военное вторжение в страну

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Американское правительство ведет подготовку военного вторжения в Венесуэлу. 

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил во вторник на Конференции по разоружению постоянный представитель Боливарианской республики при отделении ООН в Женеве Хорхе Валеро.

    В ходе дискуссии Валеро заявил, что администрация президента США Дональда Трампа готовит военное вторжение в его страну и усомнился в праве США "устанавливать диктат" над Каракасом. 

    В свою очередь заместитель американского представителя Синтия Плат заявила, что США продолжат использовать "весь перечень своих экономических и дипломатических инструментов для поддержки Хуана Гуайдо".

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