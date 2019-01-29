Постпред Венесуэлы при ООН: США готовят военное вторжение в страну

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Американское правительство ведет подготовку военного вторжения в Венесуэлу.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил во вторник на Конференции по разоружению постоянный представитель Боливарианской республики при отделении ООН в Женеве Хорхе Валеро.

В ходе дискуссии Валеро заявил, что администрация президента США Дональда Трампа готовит военное вторжение в его страну и усомнился в праве США "устанавливать диктат" над Каракасом.

В свою очередь заместитель американского представителя Синтия Плат заявила, что США продолжат использовать "весь перечень своих экономических и дипломатических инструментов для поддержки Хуана Гуайдо".