Постпред Великобритании при ООН: Необходимо положить конец жестокому конфликту в Сирии

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Мы должны использовать возможные дипломатические варианты для предотвращения страданий сирийского народа и положить конец этому жестокому семилетнему конфликту.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Резолюция 2401 требует прекращения боевых действий на всей территории Сирии и гуманитарного доступа. Это единственный способ прекратить страдания сирийского народа и положить конец этому жестокому семилетнему конфликту", - заявила Пирс.