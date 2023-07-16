Постпред в Крыму: после деоккупации Украина привлечет к ответственности 10 тыс. коллаборантов

Украина после освобождения Крыма может привлечь к ответственности около 10 тысяч коллаборантов, которые сотрудничали с властями РФ.
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По ее словам, Украина уже общается с различными ведомствами и украинскими гражданами в Крыму и говорит им, чтобы они по возможности покидали полуостров, "а не сотрудничали с оккупантами".
"Но если вы останетесь и будете участвовать в незаконной оккупации и военных преступлениях, совершаемых россиянами, вы будете привлечены к ответственности. Это будет нелегкий процесс", - отметила она.
Представитель президента добавила, что сейчас разрабатывается правовая база для будущих процессов, в том числе для люстрации бывших чиновников - граждан Украины, сотрудничавших с оккупационными администрациями.
"Им будет запрещено занимать государственные или официальные должности в течение нескольких лет, как минимум", - сказала Ташева об украинских чиновниках, попавших под люстрацию.