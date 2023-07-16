Постпред в Крыму: после деоккупации Украина привлечет к ответственности 10 тыс. коллаборантов

Украина после освобождения Крыма может привлечь к ответственности около 10 тысяч коллаборантов, которые сотрудничали с властями РФ.

Украина после освобождения Крыма может привлечь к ответственности около 10 тысяч коллаборантов, которые сотрудничали с властями РФ.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

По ее словам, Украина уже общается с различными ведомствами и украинскими гражданами в Крыму и говорит им, чтобы они по возможности покидали полуостров, "а не сотрудничали с оккупантами".

"Но если вы останетесь и будете участвовать в незаконной оккупации и военных преступлениях, совершаемых россиянами, вы будете привлечены к ответственности. Это будет нелегкий процесс", - отметила она.

Представитель президента добавила, что сейчас разрабатывается правовая база для будущих процессов, в том числе для люстрации бывших чиновников - граждан Украины, сотрудничавших с оккупационными администрациями.

"Им будет запрещено занимать государственные или официальные должности в течение нескольких лет, как минимум", - сказала Ташева об украинских чиновниках, попавших под люстрацию.