Постпред Украины при ООН: Если Украина будет уничтожена, США тоже будут уничтожены

“Если Украина будет уничтожена, США тоже будут уничтожены”.

“Если Украина будет уничтожена, США тоже будут уничтожены”.

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на спецсессии ООН по Украине.

“Если Украина будет уничтожена, демократия тоже потерпит неудачу. Мы можем спасти и Украину, и США, и демократию. Нарушение международного права продолжается. У нас есть полностью разрушенные территории”, - сказал он.

Последняя спецсессия Генассамблеи ООН созывалась в 1997 году относительно ситуации на палестинских территориях.