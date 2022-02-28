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Постпред Украины при ООН: Если Украина будет уничтожена, США тоже будут уничтожены

Постпред Украины при ООН: Если Украина будет уничтожена, США тоже будут уничтожены “Если Украина будет уничтожена, США тоже будут уничтожены”.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 20:07
Постпред Украины при ООН: Если Украина будет уничтожена, США тоже будут уничтожены

“Если Украина будет уничтожена, США тоже будут уничтожены”.

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на спецсессии ООН по Украине.

“Если Украина будет уничтожена, демократия тоже потерпит неудачу. Мы можем спасти и Украину, и США, и демократию. Нарушение международного права продолжается. У нас есть полностью разрушенные территории”, - сказал он.

Последняя спецсессия Генассамблеи ООН созывалась в 1997 году относительно ситуации на палестинских территориях.

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Версия на английском языке Ukraine’s UN Ambassador: If Ukraine is destroyed, US will also be destroyed
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi: “Əgər Ukrayna məhv olsa, ABŞ da məhv olacaq”

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