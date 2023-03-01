Постпред США: Вашингтон не может изменить состав "пятерки" СБ ООН

США проводят консультации со всеми странами мира по поводу реформы Совета Безопасности ООН, но не могут изменить состав "пятерки" постоянных членов.

США проводят консультации со всеми странами мира по поводу реформы Совета Безопасности ООН, но не могут изменить состав "пятерки" постоянных членов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Дипломату был задан вопрос, поддерживает ли она точку зрения, что Индия и Япония должны стать постоянными членами Совбеза. "Мы запустили в сентябре прошлого года дискуссии о реформе Совета Безопасности и реформе ООН в более широком плане. Мы поддерживаем реформу Совета Безопасности, чтобы он стал более инклюзивным и представительным, - сказала она. - Пять постоянных членов закреплены в Уставе ООН, я не могу это изменить".

"Но мы можем изменить [СБ ООН], добавив новых постоянных членов и выборных членов, - отметила постпред США. - Я проводила в последние несколько месяцев, <…> говорила со всеми регионами, странами мира о продвижении некоторого рода реформы, которая позволит нам включить в Совет Безопасности новые страны"