О нас

Постпред США: Вашингтон не может изменить состав "пятерки" СБ ООН

Постпред США: Вашингтон не может изменить состав "пятерки" СБ ООН США проводят консультации со всеми странами мира по поводу реформы Совета Безопасности ООН, но не могут изменить состав "пятерки" постоянных членов.
Другие страны
1 марта 2023 г. 20:30
Постпред США: Вашингтон не может изменить состав пятерки СБ ООН

США проводят консультации со всеми странами мира по поводу реформы Совета Безопасности ООН, но не могут изменить состав "пятерки" постоянных членов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Дипломату был задан вопрос, поддерживает ли она точку зрения, что Индия и Япония должны стать постоянными членами Совбеза. "Мы запустили в сентябре прошлого года дискуссии о реформе Совета Безопасности и реформе ООН в более широком плане. Мы поддерживаем реформу Совета Безопасности, чтобы он стал более инклюзивным и представительным, - сказала она. - Пять постоянных членов закреплены в Уставе ООН, я не могу это изменить".

"Но мы можем изменить [СБ ООН], добавив новых постоянных членов и выборных членов, - отметила постпред США. - Я проводила в последние несколько месяцев, <…> говорила со всеми регионами, странами мира о продвижении некоторого рода реформы, которая позволит нам включить в Совет Безопасности новые страны"

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В бакинском аэропорту встретили спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения в Турции
ФотоВ бакинском аэропорту встретили спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения в Турции
1 марта 2023 г. 17:15
Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС
Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС
1 марта 2023 г. 13:34
Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана
Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана
1 марта 2023 г. 13:25
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины
1 марта 2023 г. 12:35
Президент Азербайджана: В нашей Победе боевой дух сыграл важную роль
Президент Азербайджана: В нашей Победе боевой дух сыграл важную роль
28 февраля 2023 г. 22:09
Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года
Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года
28 февраля 2023 г. 21:42
Президент: Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения
Президент: Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения
28 февраля 2023 г. 21:36
Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
27 февраля 2023 г. 23:17
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
27 февраля 2023 г. 22:36
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
27 февраля 2023 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi