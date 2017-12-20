Постпред США в ООН: Иран причастен к обстрелу Саудовской Аравии

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Иран причастен к очередному обстрелу йеменскими хуситами во вторник 19 декабря территории Саудовской Аравии. С таким заявлением выступила постпред США при ООН Никки Хейли.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Хейли отметила, что у Вашингтона «нет достаточной информации» об этой атаке, однако она имеет признаки предыдущих нападений с использованием полученного от Ирана оружия.

Резюмируя свою речь высказыванием «Вопрос времени, когда одна из этих ракет достигнет цели», постпред США призвала международное сообщество принять меры, дабы «предотвратить дальнейшее насилие от Ирана».