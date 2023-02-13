Постпред США в НАТО: Война в Украине вернула альянс к основной миссии

Война в Украине вернула НАТО к своей основной миссии – защите государств-членов и партнеров.

Война в Украине вернула НАТО к своей основной миссии – обеспечении и защите безопасности государств-членов и партнеров альянса.

Как передает Report, об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит на онлайн пресс-конференции 13 февраля.

По ее словам, за весь год с начала войны России против Украины было поразительно наблюдать уровень единства альянса, уровень поддержки, которую страны-члены и партнеры НАТО оказывали Украине.

"Это война не только за защиту украинского суверенитета, речь идет о защите общих ценностей", - сказала она, добавив, что не видит признаков того, что какая-либо страна может изменить свою позицию в отношении поддержки Украины.

Она также отметила, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины, которое пройдет завтра, предоставит хорошую возможность, чтобы напрямую услышать то, в чем нуждаются украинцы на данный момент.