Постпред США в НАТО сообщил о российском батальоне и танках в Сирии

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Российские военные перебросили в Сирию наземные силы в размере одного батальона, новейшие танки, а также целый ряд других типов вооружений, заявил в среду постпред США при НАТО Дуглас Льют, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Свежие российские подкрепления, развернутые ориентировочно за последнюю неделю, включают в себя сухопутные силы размером в батальон (примерно 1 тыс. человек - ИФ). Имеются артиллерия, ракеты дальнего действия, системы ПВО", - сказал он журналистам в преддверии запланированной на четверг в Брюсселе встречи министров обороны стран-членов НАТО.

По его словам, также среди размещенных Россией сил - одни из наиболее современных российских танков, боевые самолеты и вертолеты, ракетная артиллерия.

"Силы, которые они там разместили, действительно впечатляют с точки зрения быстрого развертывания в рамках примерно недели", - отметил Льют.

Он также упомянул необычное наращивание военно-морского присутствия России в восточной части акватории Средиземного моря, которое на данный момент, по его словам, превышает десять кораблей.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал существенным усиление российского военного присутствия в Сирии, в частности, указав на ВВС, средства ПВО и сухопутные силы. Тем не менее он не стал приводить каких-либо конкретных цифр касательно военного присутствия России в Сирии.

Ранее российское руководство заявляло, что в операции против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии будет принимать участие только авиация Воздушно-космических сил РФ, тогда как использование вооруженных сил на сухопутном театре военных действий в Сирии исключено.

В среду стало известно, что к обстрелу террористов на территории Сирии подключились корабли Каспийской флотилии.