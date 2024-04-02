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Постпред США в НАТО: Членство Швеции делает альянс прочным и укрепляет безопасность его участников

Постпред США в НАТО: Членство Швеции делает альянс прочным и укрепляет безопасность его участников Присоединение Швеции к НАТО делает Североатлантический альянс более прочным, укрепляет безопасность стран-участников.
Другие страны
2 апреля 2024 г. 16:31
Постпред США в НАТО: Членство Швеции делает альянс прочным и укрепляет безопасность его участников

Присоединение Швеции к НАТО делает Североатлантический альянс более прочным, укрепляет безопасность стран-участников.

Как передает Report, об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит на онлайн-брифинге для журналистов.

По ее словам, альянс продолжает модернизироваться и расширять число участников.

Смит также затронула вопрос помощи Украине со стороны стран-партнеров НАТО, что будет обсуждаться в ходе заседания министров иностранных дел НАТО, которое пройдет в Брюсселе 3-4 апреля.

"Мы считаем, что поддержка абсолютно необходима и помощь нужна сейчас. Мы знаем, что наши друзья столкнулись с нехваткой средств, и помощь со стороны США продолжает поступать. Основное, в чем они нуждаются, - это боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Наши друзья и союзнике в Европе и Канаде также стремятся помочь", - сказала Смит.

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