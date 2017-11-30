Постпред США призвала лишить КНДР голоса в ООН

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Постпред США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира прервать любые связи с Северной Кореей, включая приостановку торговых отношений и высылку северокорейских рабочих.

Как передает Report, об этом она сказала на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Хейли также призвала лишить КНДР права голоса во всемирной организации.

«Мы никогда не искали войны с Северной Кореей, и до сих пор не ищем, но если это произойдёт, то можете не сомневаться, что северокорейский режим будет полностью уничтожен», — заявила Хейли.

Также она сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Китай должен прекратить поставки нефти в Северную Корею.