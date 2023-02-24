Постпред США при ООН: войска РФ должны быть немедленно выведены с территории Украины

Российские войска должны быть полностью, безоговорочно и немедленно выведены с международно признанной территории Украины.

Российские войска должны быть полностью, безоговорочно и немедленно выведены с международно признанной территории Украины.

Как передает американское бюро Report , об этом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявила журналистам постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, комментируя резолюцию Генассамблеи ООН, приуроченную к годовщине начала российско-украинской войны.

"Сегодняшнее голосование стало поистине историческим событием. Спустя год после незаконной, необоснованной и широкомасштабной военной агрессии России против Украины мы показали, что поддерживаем Украину вместе со странами мира. 141 государство проголосовало за защиту принципов ООН, суверенитета, территориальной целостности, права на самооборону и всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине.

141 страна подтвердила свое открытое требование к РФ и заявила, что Россия должна полностью и безоговорочно вывести свои войска и немедленно уйти с международно признанной территории Украины", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

По ее словам, открытая поддержка США Украине будет продолжаться до установления мира в регионе.

"Когда я была в Украине, я видела в глазах людей и на лице президента Владимира Зеленского следы войны, на лицах украинских детей - боль и грусть. Мы не можем отказаться от потенциала дипломатии, силы диалога и актуальности мира. Страшная война России идет второй год. Завтра в ООН приедет госсекретарь США Энтони Блинкен, вместе с ним мы продолжим поддерживать Украину, будет требовать выполнения положений Устава ООН. Как сказал президент Джозеф Байден, находясь в Украине: это наша фундаментальная обязанность. Мы рядом с Украиной", - заключила постпред США.

Напомним, что в годовщину начала российско-украинской войны Генеральная Ассамблея ООН в составе 193 членов вынесла на голосование резолюцию с требованием безоговорочного вывода российских войск с территории Украины. Резолюцию поддержала 141 страна, только 7 стран-участниц высказались против, а 32 страны - воздержались.