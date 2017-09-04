Постпред США при ООН: Ким Чен Ын добивается войны

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын "добивается войны".

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Несмотря на наши усилия, ядерная программа Северной Кореи более продвинутая и более опасная, чем до этого", — сказала Хейли на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред также отметила, что санкции СБ ООН в отношении КНДР не оказали должного эффекта.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал СБ объединиться для урегулирования корейского кризиса.