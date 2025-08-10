О нас

Постпред США при НАТО: Россия и Украина обсуждают обмен территориями

Постпред США при НАТО: Россия и Украина обсуждают обмен территориями В преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа представители технических групп обсуждают возможность обмена территориями для урегулирования украинского конфликта.
Другие страны
10 августа 2025 г. 19:05
Постпред США при НАТО: Россия и Украина обсуждают обмен территориями

В преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа представители технических групп обсуждают возможность обмена территориями для урегулирования украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телекомпании CNN.

"Представители технических групп ведут переговоры. И это хорошая новость, поскольку они будут решать, будет ли обмен территориями, и какие территории могут быть обменяны", - сказал он. Уитэкер отметил, что для урегулирования конфликта "обе стороны должны согласиться завершить войну".

Постпред также коснулся вопроса членства Украины в НАТО, подчеркнув, что решение об это принимает не Россия.

"Что касается того, рассматривается ли вопрос о членстве в НАТО или нет, то решение в конечном итоге принимает не Россия. Решающими являются 32 члена НАТО", — сказал американский постпред.

Он добавил, что все участники альянса должны единогласно поддержать вступление Украины. В случае такого развития событий путь республики в блок будет состоять из множества этапов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi: Rusiya və Ukrayna ərazi mübadiləsini müzakirə edirlər

Другие новости из категории

Вице-президент США рассказал об ожиданиях Трампа от переговоров по Украине
Вице-президент США рассказал об ожиданиях Трампа от переговоров по Украине
10 августа 2025 г. 19:36
Восемь стран Европы выступили против планов Израиля по оккупации сектора Газа
Восемь стран Европы выступили против планов Израиля по оккупации сектора Газа
10 августа 2025 г. 18:44
В Ираке более 600 паломников госпитализированы из-за отравления хлорным газом
В Ираке более 600 паломников госпитализированы из-за отравления хлорным газом
10 августа 2025 г. 18:28
Каллас созывает встречу глав МИД ЕС на фоне предстоящего саммита России и США
Каллас созывает встречу глав МИД ЕС на фоне предстоящего саммита России и США
10 августа 2025 г. 18:02
Италия выступила с предупреждением в адрес Израиля
Италия выступила с предупреждением в адрес Израиля
10 августа 2025 г. 17:42
В Херсонской области из-за непрерывных атак ВС РФ погибли три человека
В Херсонской области из-за непрерывных атак ВС РФ погибли три человека
10 августа 2025 г. 17:37
В Анкаре самолет экстренно приземлился из-за загоревшихся наушников
В Анкаре самолет экстренно приземлился из-за загоревшихся наушников
10 августа 2025 г. 17:25
В Конго при масштабном пожаре погибли 13 человек
В Конго при масштабном пожаре погибли 13 человек
10 августа 2025 г. 17:14
Канада может снизить потолок цен на российскую нефть
Канада может снизить потолок цен на российскую нефть
10 августа 2025 г. 17:00
Швеция поддержала заявление стран Европы по Украине
Швеция поддержала заявление стран Европы по Украине
10 августа 2025 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi