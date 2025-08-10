Постпред США при НАТО: Россия и Украина обсуждают обмен территориями

В преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа представители технических групп обсуждают возможность обмена территориями для урегулирования украинского конфликта.
"Представители технических групп ведут переговоры. И это хорошая новость, поскольку они будут решать, будет ли обмен территориями, и какие территории могут быть обменяны", - сказал он. Уитэкер отметил, что для урегулирования конфликта "обе стороны должны согласиться завершить войну".
Постпред также коснулся вопроса членства Украины в НАТО, подчеркнув, что решение об это принимает не Россия.
"Что касается того, рассматривается ли вопрос о членстве в НАТО или нет, то решение в конечном итоге принимает не Россия. Решающими являются 32 члена НАТО", — сказал американский постпред.
Он добавил, что все участники альянса должны единогласно поддержать вступление Украины. В случае такого развития событий путь республики в блок будет состоять из множества этапов.