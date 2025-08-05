Постпред США при НАТО пообещал серию поставок оружия Киеву

Американское оружие, закупленное Нидерландами для Киева, скоро прибудет в Украину.

Американское оружие, закупленное Нидерландами для Киева, скоро прибудет в Украину.

Как передает Report, об этом Reuters заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Он добавил, что в ближайшие недели больше европейских стран объявят о покупке техники для Киева из резервов США.

Ранее министр обороны Рубен Брекельманс заявил, что Нидерланды первыми из НАТО поставят Украине вооружение из США и выделят €500 млн ($578 млн) на закупку американской техники.

В июле глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставит Украине оружие, но детали процесса не описал — кроме того, что европейские союзники заплатят за эту помощь. Среди доступного для покупки оружия — зенитные ракетные комплексы Patriot. Согласие на закупку вооружений в США уже дали Германия, Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия.