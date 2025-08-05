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Постпред США при НАТО пообещал серию поставок оружия Киеву

Постпред США при НАТО пообещал серию поставок оружия Киеву Американское оружие, закупленное Нидерландами для Киева, скоро прибудет в Украину.
Другие страны
5 августа 2025 г. 18:09
Постпред США при НАТО пообещал серию поставок оружия Киеву

Американское оружие, закупленное Нидерландами для Киева, скоро прибудет в Украину.

Как передает Report, об этом Reuters заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Он добавил, что в ближайшие недели больше европейских стран объявят о покупке техники для Киева из резервов США.

Ранее министр обороны Рубен Брекельманс заявил, что Нидерланды первыми из НАТО поставят Украине вооружение из США и выделят €500 млн ($578 млн) на закупку американской техники.

В июле глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставит Украине оружие, но детали процесса не описал — кроме того, что европейские союзники заплатят за эту помощь. Среди доступного для покупки оружия — зенитные ракетные комплексы Patriot. Согласие на закупку вооружений в США уже дали Германия, Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi Kiyevə silsilə silah tədarükü vəd edib

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