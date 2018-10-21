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    Постпред США потребовала наказать делегатов Кубы и Боливии в ООН

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/  Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли потребовала от Организации принять меры против боливийской и кубинской делегаций, сообщает Fox News.

    Как передает Report, по имеющимся данным, 16 октября, представители Боливии и Кубы пытались сорвать мероприятие в ООН, посвященное политическим заключенным на Кубе, устроив шум в зале заседаний. В частности, они стучали по столам.

    В своем заявлении Хейли отметила, что поведение делегатов превратило дипломатическое событие в бессмысленное столпотворение. Она также отметила, что американскому имуществу был нанесен ущерб. 

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