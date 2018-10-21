Постпред США потребовала наказать делегатов Кубы и Боливии в ООН

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли потребовала от Организации принять меры против боливийской и кубинской делегаций, сообщает Fox News.

Как передает Report, по имеющимся данным, 16 октября, представители Боливии и Кубы пытались сорвать мероприятие в ООН, посвященное политическим заключенным на Кубе, устроив шум в зале заседаний. В частности, они стучали по столам.

В своем заявлении Хейли отметила, что поведение делегатов превратило дипломатическое событие в бессмысленное столпотворение. Она также отметила, что американскому имуществу был нанесен ущерб.