Постпред США: НАТО все еще не готов пригласить Украину в альянс

НАТО все еще не готов предоставить Украине членство или приглашение в альянс.

НАТО все еще не готов предоставить Украине членство или приглашение в альянс.

Как передает Report, об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в интервью газете Politico.

"На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение", - сказала она.

По ее словам, ограничения по оборонным закупкам в ЕС, который хочет приобретать прежде всего европейское вооружение, станут помехой в оказании помощи Украине.

"Я не уверена, что ограничение закупок в ЕС действительно поможет в кратчайшие сроки нашим друзьям в Украине или странам альянса, которые испытывают острую нехватку [вооружений]", - отметила она.