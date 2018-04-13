Постпред Сирии при ООН: Эксперты ОЗХО начнут работу по сбору фактов через несколько часов

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начнут работу в Сирии через несколько часов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари.

"Правительство Сирии пригласило миссию по сбору фактов из ОЗХО нанести визит в Сирию и посетить место, где, как утверждается, имел место инцидент, - заявил он. - Мы готовы предоставить все необходимые условия для того, чтобы эта группа работала транспарентно. Мы ожидаем, что эта группа начнет работу через несколько часов".