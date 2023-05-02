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Постпред Швейцарии при ООН: Реэкспорт оружия в Украину невозможен

Постпред Швейцарии при ООН: Реэкспорт оружия в Украину невозможен Поставки вооружения в Украину, которое ранее было передано ей, невозможно без изменения законодательства страны.
Другие страны
2 мая 2023 г. 03:52
Постпред Швейцарии при ООН: Реэкспорт оружия в Украину невозможен

Поставки вооружения в Украину, которое ранее было передано ей, невозможно без изменения законодательства страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.

"У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения и без нарушения их было бы невозможно реэкспортировать это вооружение", - сказала она.

По ее словам, Швейцария передает Киеву много гуманитарной помощи, а также приняла беженцев с Украины. Дипломат добавила, что пока парламент не изменит законодательство, ситуация с поставками вооружения не изменится.

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