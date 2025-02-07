Постпред Руанды в ООН заявил о подготовке ДРК к нападению на Руанду

Власти Руанды располагают доказательствами того, что Демократическая Республика Конго готовилась к массированному нападению на нее и концентрировала военные ресурсы в районе пограничного города Гома.
Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом заявил постоянный представитель Руанды при отделении ООН в Женеве Джеймс Нганго.
"Ясно, что при данных обстоятельствах Руанде грозила прямая угроза. После падения Гомы появились новые доказательства неизбежности широкомасштабной атаки на Руанду", - сказал Нганго на чрезвычайном заседании Совета по правам человека ООН.
Он отметил, что правительство ДРК и союзные ему силы накапливали вооружения в аэропорту Гомы и в его окрестностях.
"Мы категорически отвергаем попытки ДРК изобразить Руанду ответственной за нестабильность в восточной ДРК", - добавил Нганго.
Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК.