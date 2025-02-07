О нас

Постпред Руанды в ООН заявил о подготовке ДРК к нападению на Руанду

Постпред Руанды в ООН заявил о подготовке ДРК к нападению на Руанду Власти Руанды располагают доказательствами того, что Демократическая Республика Конго готовилась к массированному нападению на нее и концентрировала военные ресурсы в районе пограничного города Гома.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 20:02
Постпред Руанды в ООН заявил о подготовке ДРК к нападению на Руанду

Власти Руанды располагают доказательствами того, что Демократическая Республика Конго готовилась к массированному нападению на нее и концентрировала военные ресурсы в районе пограничного города Гома.

Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом заявил постоянный представитель Руанды при отделении ООН в Женеве Джеймс Нганго.

"Ясно, что при данных обстоятельствах Руанде грозила прямая угроза. После падения Гомы появились новые доказательства неизбежности широкомасштабной атаки на Руанду", - сказал Нганго на чрезвычайном заседании Совета по правам человека ООН.

Он отметил, что правительство ДРК и союзные ему силы накапливали вооружения в аэропорту Гомы и в его окрестностях.

"Мы категорически отвергаем попытки ДРК изобразить Руанду ответственной за нестабильность в восточной ДРК", - добавил Нганго.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

СМИ: Израиль серьезно относится к задержке с передачей имен заложников
СМИ: Израиль серьезно относится к задержке с передачей имен заложников
7 февраля 2025 г. 20:24
ЮНИСЕФ: Сексуальное насилие над детьми на Гаити выросло на 1000%
ЮНИСЕФ: Сексуальное насилие над детьми на Гаити выросло на 1000%
7 февраля 2025 г. 20:16
Шольц поздравил нового лидера Сирии с победой над Асадом
Шольц поздравил нового лидера Сирии с победой над Асадом
7 февраля 2025 г. 19:54
Глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону
Глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону
7 февраля 2025 г. 19:54
В Европе продолжают выявлять случаи опасного штамма оспы обезьян
В Европе продолжают выявлять случаи опасного штамма оспы обезьян
7 февраля 2025 г. 19:41
Прокуратура Парижа начала расследование работы соцсети X
Прокуратура Парижа начала расследование работы соцсети "X"
7 февраля 2025 г. 19:28
Туск: Польша будет депортировать иностранцев, нарушающих в стране закон
Туск: Польша будет депортировать иностранцев, нарушающих в стране закон
7 февраля 2025 г. 18:58
Конференция по Сирии в Париже пройдет на уровне глав МИД
Конференция по Сирии в Париже пройдет на уровне глав МИД
7 февраля 2025 г. 18:47
Урсула фон дер Ляйен: ЕС готовит план совместной покупки энергоресурсов для снижения цен
Урсула фон дер Ляйен: ЕС готовит план совместной покупки энергоресурсов для снижения цен
7 февраля 2025 г. 18:45
Экс-президента Франции с сегодняшнего дня обяжут носить электронный браслет
Экс-президента Франции с сегодняшнего дня обяжут носить электронный браслет
7 февраля 2025 г. 18:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi