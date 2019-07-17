Постпред России в ОБСЕ призвал провести встречу глав организаций в сфере безопасности

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал организацию провести встречу глав ключевых многосторонних организаций, действующих в сфере безопасности на евроатлантическом и евразийском пространстве.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, сегодня состоялось заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Полагаем, что и самой ОБСЕ пришло время повторить опыт проведения встречи руководителей ключевых многосторонних организаций, действующих в сфере безопасности на евроатлантическом и евразийском пространстве", - заявил Лукашевич, выступая на заседании.Он напомнил, что в 2009 году греческое председательство ОБСЕ провело на острове Корфу встречу с участием ОБСЕ, ЕС, НАТО, ОДКБ и СНГ, а позже такую практику повторил и Казахстан."Список организаций можно было бы расширить, в частности, за счет привлечения ШОС. Благодаря принятой еще в 1999 году на Стамбульском саммите ОБСЕ "Платформе безопасности, основанной на сотрудничестве", у нас есть возможность развития в ОБСЕ равноправного и инклюзивного диалога заинтересованных международных организаций. Ее следует в полной мере использовать. Россия к этому готова", - заключил постпред.