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Постпред России при ООН сдал положительный тест на коронавирус

Постпред России при ООН сдал положительный тест на коронавирус Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 21:13
Постпред России при ООН сдал положительный тест на коронавирус

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник в российской дипмиссии при всемирной организации.

"Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными", - отметили в постпредстве.

"Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН", - обратили внимание в миссии.

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