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Постпред РФ в ООН: В сигналах команды Трампа по Украине пока нет ничего интересного для России

Постпред РФ в ООН: В сигналах команды Трампа по Украине пока нет ничего интересного для России Команда избранного президента США Дональда Трампа в своих сигналах пока не предлагает ничего интересного для РФ по Украине.
Другие страны
3 января 2025 г. 11:34
Постпред РФ в ООН: В сигналах команды Трампа по Украине пока нет ничего интересного для России

Команда избранного президента США Дональда Трампа в своих сигналах пока не предлагает ничего интересного для РФ по разрешению украинского кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. <...> Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно", - отметил дипломат.

Он добавил, что в последнее время с украинской стороны также исходит интерес к достижению договоренностей.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi: Trampın komandası Ukrayna ilə bağlı maraqlı heç nə təklif etməyib

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