Постпред при ООН: США готовы ввести санкции в отношении Бурунди

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Вашингтон готов ввести адресные меры в отношении лиц, совершающих акты насилия в Бурунди, которые будут включать запрет на выдачу виз и финансовые санкции.

Об этом, как Report со ссылкой на ТАСС, заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр. При этом она подвергла критике решение президента Бурунди Пьера Нкурунзизы добиваться переизбрания на третий срок и выразила уверенность, что решение конституционного суда в его поддержку было принято под давлением.

"США очень внимательно следят за ситуацией и мы готовы принять адресные меры, в том числе запретить выдачу виз или ввести санкции против тех, кто участвует или планирует принять участие в повсеместном насилии, которого мы опасаемся. Совет Безопасности уже пригрозил принять действия - посмотрим какое действие он поддержит", - сказала Пауэр.

Она ушла от прямого ответа на вопрос о том, что Россия в СБ ООН якобы противится введению санкций в отношении нынешнего руководства Бурунди. "Я думаю, что если и есть разногласия относительно Конституции, то нет разногласий по поводу того, что СБ должен сделать все, что в его силах, чтобы не позволить ситуации выйти из-под контроля", - отметила дипломат.