Постпред при ООН сообщил, что КНР призывает НАТО отказаться от блоковой конфронтации

Китай призывает НАТО отказаться от действий, способных привести к блоковому противостоянию и новым кризисам.

Китай призывает НАТО отказаться от действий, способных привести к блоковому противостоянию и новым кризисам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Безопасность одной страны не должна достигаться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может достигаться за счет укрепления и расширения военных блоков", - подчеркнул дипломат.

Чжан Цзюнь призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны и действий, чреватых возникновением новых кризисов из-за блокового противостояния.