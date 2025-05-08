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Постпред при ООН: Пакистан расценивает действия Индии как "объявление войны"

Постпред при ООН: Пакистан расценивает действия Индии как "объявление войны" Пакистан рассматривает недавние удары Индии как акт объявления войны.
Другие страны
8 мая 2025 г. 23:12
Постпред при ООН: Пакистан расценивает действия Индии как объявление войны

Пакистан рассматривает недавние удары Индии как акт объявления войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад.

"В ночь с 6 на 7 мая они совершили неспровоцированное, совершенно необоснованное, неоправданное нападение на Пакистан в нескольких регионах. Важно напомнить, что они сделали это, несмотря на глобальные призывы, которые звучали в адрес обеих сторон, особенно к Индии, не обострять ситуацию. Они также не дождались или не позволили укорениться призыву к независимому и нейтральному расследованию. Они не стали этого ждать, они продолжили наносить удары. Для нас это объявление войны", - сказал дипломат.

Ахмад подчеркнул, что пакистанская сторона действовала ответственно: "Мы на определенном этапе даже потребовали проведения достоверного, независимого и нейтрального расследования, что было ответственным шагом". Однако, по его словам, "индийская реакция была крайне враждебной и агрессивной".

Постпред обвинил Индию в заранее спланированной эскалации: "Для нас было очевидно, что они ответят на любую ситуацию таким образом, потому что они делали это и в прошлом".

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