Постпред при ООН: Израиль сбил свыше тысячи иранских беспилотников

Израильские военные в ходе активной фазы конфликта с Ираном сбили более 1 тыс. беспилотников и перехватили около 90% ракет.

Израильские военные в ходе активной фазы конфликта с Ираном сбили более 1 тыс. беспилотников и перехватили около 90% ракет.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

"Мы нейтрализовали больше тысячи беспилотников и перехватили примерно 90% ракет, которые были выпущены по нашим городам", - сказал он.

По словам Данона, Израиль "не потерял ни одного самолета" в ходе боевых действий.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.