Постпред при ООН: Израиль не будет оставаться в Газе в долгосрочной перспективе

Израиль не ставит своей долгосрочной целью осуществление управления в секторе Газа, однако некоторое время будет оставаться в анклаве для обеспечения безопасности.

Израиль не ставит своей долгосрочной целью осуществление управления в секторе Газа, однако некоторое время будет оставаться в анклаве для обеспечения безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам постоянный представитель еврейского государства при ООН Дани Данон.

"Присутствие в Газе не является нашей долгосрочной целью. Полагаю, что в будущем мы останемся в этом районе для обеспечения безопасности, но у нас нет желания осуществлять управление повседневной жизнь в Газе", - сказал он.

Данон также добавил, что израильские власти не хотят брать под свой контроль распределение гуманитарной помощи в палестинском анклаве.