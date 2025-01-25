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Постпред при ООН: БАПОР должно прекратить деятельность в Иерусалиме к 30 января

Постпред при ООН: БАПОР должно прекратить деятельность в Иерусалиме к 30 января Постпред Израиля при ООН Дани Данон уведомил генсека всемирной организации о том, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно прекратить всю свою деятельность в Иерусалиме к 30 января.
Другие страны
25 января 2025 г. 01:56
Постпред при ООН: БАПОР должно прекратить деятельность в Иерусалиме к 30 января

Постпред Израиля при ООН Дани Данон уведомил генсека всемирной организации о том, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно прекратить всю свою деятельность в Иерусалиме к 30 января.

Как передает Report, об этом сообщило журналистам постпредство еврейского государства при ООН.

"БАПОР необходимо прекратить всю свою деятельность в Иерусалиме и очистить все помещения в городе не позднее 30 января, - говорится в сообщении. - Учитывая приближение вступления закона в силу, постпред Данон уведомил генсека ООН, что рабочие места БАПОР должны быть освобождены в Иерусалиме".

В частности, указал Данон, БАПОР необходимо освободить помещения в районах Маалот-Дафна и Кфар-Акеб. "Израиль ожидает, что БАПОР примет все необходимые меры и освободит все помещения, где осуществляется деятельность в указанные сроки", - говорится в письме постпреда еврейского государства.

Напомним, что 28 октября Кнессет (однопалатный парламент) Израиля принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране.

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