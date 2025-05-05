Постпред Пакистана в ООН: Есть риск серьезной эскалации с Индией

Между Индией и Пакистаном существует риск эскалации.

Между Индией и Пакистаном существует риск эскалации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад.

"Обстановка на местах очень напряженная. Существует риск серьезной эскалации между Индией и Пакистаном", - сказал дипломат.

Ахмад считает, что подобная ситуация сложилась по вине Нью-Дели. Кроме того, он подчеркнул, что международным сообществам необходимо приложить усилия для избежания конфликта, который не будет отвечать ничьим интересам.

Напомним, что 4 мая Исламабад запросил заседание Совета Безопасности (СБ) ООН на фоне роста напряженности в отношениях с Нью-Дели. Его дата пока неизвестна.